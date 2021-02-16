Bilecik'te yumurtada 'Allah' ve 'Muhammed' lafzını amca fark etti şaşkına döndüler
BİLECİK'te çiftin marketten aldığı yumurtayı amcaları fark edince evdekiler şok oldu. Yumurta üzerinde "Allah" ve "Muhammed" lafzı dikkat çekti. Bitlis'te de aynı olay yaşandı.
Bilecik’te ikamet eden Samet ve Gülveda Korkmaz çifti, kahvaltı hazırlayacakları esnada marketten aldıkları yumurta kolisinin açtıklarında, içerisinde kalınlığı ve ağırlığı diğerlerinden farklı olan bir yumurta fark etti.
Korkmaz çifti, amcalarının da desteği ile yumurtayı incelediklerinde üzerinde belirgin bir şekilde "Allah" ve "Muhammed" lafzı olduğunu belirledi.
Yumurtaları kıracağı esnada amcasının yumurta üzerindeki yazıları fark ettiğini anlatan Gülveda Korkmaz, daha önce iki kez daha aynı olayın başına geldiğini söyledi.
"Tüylerim diken diken oldu"
Normal yumurta ile bu yumurtanın arasında farklılıklar olduğunu aktaran Gülveda Korkmaz, “Marketten aldım. Bir hafta geçti Allah yazıyor. Üzerinde de Muhammed yazıyor. Gözüne parlamış amcamın yumurtayı kırarken, ben fark etmemiştim. Fark ettiğimde tüylerim diken diken oldu." dedi.