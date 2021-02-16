Bilecik'te yumurtada 'Allah' ve 'Muhammed' lafzını amca fark etti şaşkına döndüler

"Tüylerim diken diken oldu"

Normal yumurta ile bu yumurtanın arasında farklılıklar olduğunu aktaran Gülveda Korkmaz, “Marketten aldım. Bir hafta geçti Allah yazıyor. Üzerinde de Muhammed yazıyor. Gözüne parlamış amcamın yumurtayı kırarken, ben fark etmemiştim. Fark ettiğimde tüylerim diken diken oldu." dedi.