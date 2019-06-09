Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Sayfa 1

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

15
Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Sayfa 2

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

25
Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Sayfa 3

Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

35
Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Sayfa 4
45