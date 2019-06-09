Bilecik'te orman yangını itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
15
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz ve yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
25
Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.
35
45