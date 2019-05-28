Bilecik'te lise öğrencisi bir günlüğüne vali oldu
Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Afşin Avcu, bir gün boyunca Bilecik Valiliği görevini yerine getirdi.
Stajyer Vali Avcu, bir gün boyunca Vali Şentürk ile birlikte liderlik becerilerine, özgüvenlerine, geleceklerini belirlemelerine katkı sağlayacak çalışmaları izleyerek, sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi.
Vali Şentürk, stajyer valinin gün boyunca çalışmalarına refakat ettiğini ve öğleden sonra da koltuğa oturarak valilik yaptığını anımsatarak, şahıslar nezdinde projenin faydalı olacağına inandığını ifade etti.
Öğrencilerin kamuyu tam olarak bilmediklerini ve kulaktan duyma bilgilere sahip olduklarını anlatan Vali Şentürk, “Uygulamalı eğitimle birebir tüm kurumların işleyişini, valiliğin işleyişini görüyorlar. Devletin ne olduğunu daha yakinen görebiliyorlar. Üniversite sınavlarına girecekler, o yönüyle mesleki tercihleri bakımından da tecrübelerine faydalı olacağını değerlendiriyorum.
Bizim amacımız burada çocuklarımıza devleti, devletin kurumlarının işleyişini göstermek. Birebir uygulamalı eğitim yapmak. Bunu sadece resmi kurumlar nezdinde değil teknik birimler nezdinde de arzu ediyoruz. Valilik yapan belki biraz daha idarecilik tecrübelerine şahit oluyor ama diğer birimlerimizde çalışan çocuklarımız da hem teknik alanlarda hem de farklı sosyal alanların karşılanması anlamında yapılan çalışmalara şahitlik ediyorlar. Bundan sonra kendilerinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan bireysel ilişkilerinde de bu tecrübeleri çok faydalı olacaktır. Burada edindikleri tecrübeleri biz özellikle tüm okullardaki arkadaşlarıyla da paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu deneyimleri, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olacaktır. Onlar bizim geleceğimiz, bizden daha iyi noktalara çıtayı taşımaları gerekir.