Bilecik'te lise öğrencisi bir günlüğüne vali oldu

Bizim amacımız burada çocuklarımıza devleti, devletin kurumlarının işleyişini göstermek. Birebir uygulamalı eğitim yapmak. Bunu sadece resmi kurumlar nezdinde değil teknik birimler nezdinde de arzu ediyoruz. Valilik yapan belki biraz daha idarecilik tecrübelerine şahit oluyor ama diğer birimlerimizde çalışan çocuklarımız da hem teknik alanlarda hem de farklı sosyal alanların karşılanması anlamında yapılan çalışmalara şahitlik ediyorlar. Bundan sonra kendilerinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan bireysel ilişkilerinde de bu tecrübeleri çok faydalı olacaktır. Burada edindikleri tecrübeleri biz özellikle tüm okullardaki arkadaşlarıyla da paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu deneyimleri, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olacaktır. Onlar bizim geleceğimiz, bizden daha iyi noktalara çıtayı taşımaları gerekir.