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Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

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Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi. Celil dedenin arabasına olan sevgisi, ölmeden önce haber olmuştu.

Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

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Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

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Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

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Bilecik'te Celil dedenin vasiyeti yerine getirildi: Cenazesi çocuğu gibi baktığı Murat 124 ile taşındı

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

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