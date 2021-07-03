Bilecik'te apartman bahçesinde bulundu! Gören şaştı kaldı: Gömü tespit ettik
BİLECİK'te, apartmanın bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 2 yıllık çalışmalar sonucu bulunanlar görenleri şaşırttı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığı ve Bilecik Belediyesi'nin sponsorluğunda devam ediyor.
Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.
Doç. Dr. Fidan daha önceki çalışmalarda, 8 bin 500 yıl önce yaşamış 10 yetişkin bireye ait olduğu değerlendirilen insan iskeleti bulunan kazıda, önceki gün 1 insan iskeleti daha bulunduğunu söyledi.
Doç. Dr. Erkan Fidan, “9 bin yıl önce buraya gelen ve yaklaşık 1000 yıl boyunca burada kalan insan topluluklarının ilk köylerini açığa çıkarttık." dedi.