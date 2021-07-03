Bilecik'te apartman bahçesinde bulundu! Gören şaştı kaldı: Gömü tespit ettik

Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.