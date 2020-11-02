Bilecik'te apartman bahçesinde bulmuştu! Ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

"Batı Anadolu’nun ilk çiftçisi Bilecik’te yaşamış"

Fidan yaptığı açıklamada; “İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir. Çünkü yaşam süresi, ağaç gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski Neolitik Dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz” dedi.