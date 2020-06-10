Bilecik'te alt yapı çalışması sırasında göçük

"Yağmurun ardından yol çöktü"

Yaşanan göçme anını gören Osman Tok adlı vatandaş, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, "Yağmurun ardından yol çöktü, ekipler hemen geldi müdahale etti. Yolda daha fazla kayma olmasın diye taş ve kaya getirdiler, çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir tehlikenin de söz konusu değil şuan" dedi.