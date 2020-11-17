Bilecik'te adliye çıkışı kurşun yağdırmıştı! Kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

Acar, “Birçok defa eşimin başkalarıyla mesajlaştığını yakaladım. Bu sebeple telefonlarını kırdım. Daha sonra kayınpederim ve kayınvalidem bizim düğünde takılan altınlarımızı borç olarak isteyip bu parayla araba aldılar. Ben daha sonra bu borcu geri istediğimde bana paramı vermediler. Bir gün Cemile’nin babasıyla cep telefonundan yazıştığını ve babasının ‘kızım niye hala duruyorsun gel buraya’ yazdığını gördüm. Elinden telefonu alıp sinirle duvara vurdum. Aynı gün jandarmadan aradılar ‘mala zarar verme’ suçundan ifade verdim.