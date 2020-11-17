Bilecik'te adliye çıkışı kurşun yağdırmıştı! Kan donduran ifadeleri ortaya çıktı
BİLECİK’te adliye çıkında boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar’ı (23) pompalı tüfekle ağır yaralayıp, kayınpederi Abdullah Duman’ı (48) öldüren Onur Acar (30), gece yarısı çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Cezaevinden 5 gün önce çıktığı ortaya çıkan ve yaşananları anlatan katil zanlısı Acar ifadelerinde “Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı” dedi.
Bilecik’te dün meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar’a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Onur Acar, geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri nedeniyle gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Acar, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Katil zanlısı Onur Acar, eşi Cemile Nur ile kavga ettiklerinde şikayet üzerine evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 ruhsatsız tüfek nedeniyle tutuklandığını ve 5 gün önce tahliye olduğunu söyledi. Eşiyle 1,5 yıl önce kaçarak evlendiğini belirten Acar, büyüklerin araya girmesiyle eşinin ailesiyle barıştığını söyledi.
Acar, “Birçok defa eşimin başkalarıyla mesajlaştığını yakaladım. Bu sebeple telefonlarını kırdım. Daha sonra kayınpederim ve kayınvalidem bizim düğünde takılan altınlarımızı borç olarak isteyip bu parayla araba aldılar. Ben daha sonra bu borcu geri istediğimde bana paramı vermediler. Bir gün Cemile’nin babasıyla cep telefonundan yazıştığını ve babasının ‘kızım niye hala duruyorsun gel buraya’ yazdığını gördüm. Elinden telefonu alıp sinirle duvara vurdum. Aynı gün jandarmadan aradılar ‘mala zarar verme’ suçundan ifade verdim.