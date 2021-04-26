Bilecik köylülerini şaşkına çeviren olay: Balık sandıkları canlı bakın ne çıktı
BİLECİK ilinde köylüler dere yatağında bulduğu canlıyı balık zannetti. İlk kez gördükleri canlı karşısında şaşkına dönen köylüler, muhtar sayesinde gerçeği öğrendi.
BİLECİK Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan vatandaşlar, tarlada çalıştıkları esnada dere kenarında onlarca sürüngen canlıya rastladı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan köylüler, yakaladıkları canlıları köy muhtarına götürdü.
Köylülerin dere kenarından topladığı canlıları inceleyen Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, yaptığı araştırmalar sonucunda söz konusu canlıların semender olduğunu belirledi.
Semenderin zararsız olduğunu öğrendiklerini belirten Muhtar Cenkiz, köylülerin yakaladıkları semenderlerin doğaya salınmasını sağladı.
Semenderlerin birden fazla türü olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiklerini belirterek, ilgili kurumlarca konunun araştırılmasını talep eden Muhtar Cenkiz, "Köyümüzdeki vatandaşlarımız tarlada çalışırken dere yatağında sürüngen hayvanlara denk geldiler. Ne olduğunu bilmediklerinden dolayı yakalayıp muhtarlığımıza getirmişler." diye konuştu.