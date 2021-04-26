Bilecik köylülerini şaşkına çeviren olay: Balık sandıkları canlı bakın ne çıktı

Semenderlerin birden fazla türü olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiklerini belirterek, ilgili kurumlarca konunun araştırılmasını talep eden Muhtar Cenkiz, "Köyümüzdeki vatandaşlarımız tarlada çalışırken dere yatağında sürüngen hayvanlara denk geldiler. Ne olduğunu bilmediklerinden dolayı yakalayıp muhtarlığımıza getirmişler." diye konuştu.