Bilecik Belediye Başkanlığını CHP'li isim kazandı! Melek Mızrak Subaşı kimdir eşi ve çocukları
BİLECİK'te bir dönem içerisinde 3. belediye başkanı seçildi. Semih Şahin'in rüşvet suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili seçilmişti. O'nun da hapis cezası onanınca bugün üçüncü kez seçim yapıldı. Bilecek Belediyesi Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı oldu...
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından 3 Mart'taki meclis oturumunda CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili seçilmişti. Ancak Tüfekçioğlu'nun daha önce aldığı ceza Yargıtay'ca onanınca onun da başkan vekilliği 1 Nisan'da sona erdi. Bilecik Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçimde Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı yeni Belediye Başkan Vekili seçildi.
Bilecik Belediyesi'nde Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararı kesinleştiği için göreve devam edememesi nedeniyle yerine Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.
Meclis Toplantı Salonu'nda, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısında, CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı ile AK Parti'li üye Çetin Kaya yarıştı.
Partilerin sözcüleri, seçime ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra, CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 3 üyeden oluşan mecliste başkan vekilliği seçimine geçildi.