Bilecik Belediye Başkanlığını CHP'li isim kazandı! Melek Mızrak Subaşı kimdir eşi ve çocukları

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından 3 Mart'taki meclis oturumunda CHP'li üye Muharrem Tüfekçioğlu başkan vekili seçilmişti. Ancak Tüfekçioğlu'nun daha önce aldığı ceza Yargıtay'ca onanınca onun da başkan vekilliği 1 Nisan'da sona erdi. Bilecik Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçimde Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı yeni Belediye Başkan Vekili seçildi.