Bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmiyor Cinsel güçten...
Sütün içine karıştırılmış bıldırcın yumurtasını farkında olmadan içmişizdir. Annelerinizin küçük hilesine bu yazıyı okuduktan sonra sonuna kadar hak vereceğiniz kesin. Öyle ki bu yumurtalar minik bir ecza deposu!
Tavuk yumurtasına göre daha besleyici ve sağlıklı olan bıldırcın yumurtası faydalarıyla şaşırtıyor.
B vitamini bakımından zengin olan bıldırcın yumurtası, günlük alınması gereken B1 vitaminin %140’ını karşılar.
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Günlük önerilen protein miktarının ise %13’ünden fazlasını karşılamaktadır.
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Bağışıklık sisteminin dostu olan bıldırcın yumurtası, düzenli olarak tüketildiğinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar.
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Organik bıldırcın yumurtası, astım ve bronşit rahatsızlıklarında son derece etkilidir. Şiddetli öksürüğü geçirmek için bıldırcın yumurtasının ılık süte karıştırılarak tüketilmesi önerilir. Tabii bu etkisinden faydalanabilmek için düzenli tüketim şarttır
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