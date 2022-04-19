Bildiğinizi unutun Survivor Nisa eski sevgilisi Barış Yağçı hakkında öyle bir şey itiraf etti ki!
2022 Survivor adasının kuşkusuz en çok konuşulan olaylarından biri de Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı'nın olaylı aşkı... Survivor Nisa'nın son açıklamaları ise yenilir yutulur cinsten değil!
TV8 ekranlarında Survivor 2022 macerası tam gaz devam ederken olaylı ilişkileri ile gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile ilgili bomba bir iddia atıldı. Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi hakkında inanılmaz iddialarda bulundu.
Aşkları Survivor'da başlayan Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yarışmaya hem performansları hem de olaylı aşkları ile damga vuran iki isim.
Önce abi-kardeş gibi olduklarını iddia eden çift daha sonra sevgili olduklarını açıklamıştı. Bu olay ikilinin hayranları tarafından büyük olay olmuş ve günlerce bu konu konuşulmuştu. Çiftin her yaptığı olay olmuştu.
Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiftin o dönemde Barış Murat Yağcı'nın İstiklal Caddesi'nde Nisa'ya evlilik teklifi ettiği video ortaya çıkmıştı.