Bildiğiniz tüm türleri unutun! Bu türünü tüketmek vücudu baştan aşağı yeniliyor...
Doğanın aspirini deniliyor. Uzmanlar haftada 2 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Kalp rahatsızlıkları riskini yüzde 30 azaltan bu balık levrek ve çipuradan daha faydalı. İşte levrek ve çipuradan çok daha faydalı o balık...
Doğanın aspirini deniliyor. Uzmanlar haftada 2 porsiyon tüketilmesini öneriyor. Kalp rahatsızlıkları riskini yüzde 30 azaltan bu balık levrek ve çipuradan daha faydalı.
Beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, sardalya tüketiminin genel sağlık açısından çok sayıda olumlu etkisi olduğunu ifade etti. Balıklar arasında D vitamini açısından nadir balıklar arasında yer alan sardalyanın 106 gramlık konserveliği bile günlük D vitamininin yüzde 22'sini karşılıyor.
BEYNİN GRİ MADDESİNİ ARTIRIYOR
Düşük cıva nedeniyle güvenli bir seçenek olan sardalya PA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını desteliyor ve iltihabı önlüyor. Ayrıca beynin gri maddesini artırarak Alzheimer gelişimini yavaşlatıyor.
Yapılan araştırmalarda haftada 1 ila 2 porsiyon sardalya tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 30'da fazla azalttığını ortaya çıkardı.