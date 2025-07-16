Bildiğiniz tüm türleri unutun! Bu türünü tüketmek vücudu baştan aşağı yeniliyor...

BEYNİN GRİ MADDESİNİ ARTIRIYOR

Düşük cıva nedeniyle güvenli bir seçenek olan sardalya PA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin. Bu yağ asitleri, kalp sağlığını desteliyor ve iltihabı önlüyor. Ayrıca beynin gri maddesini artırarak Alzheimer gelişimini yavaşlatıyor.