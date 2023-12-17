Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye! İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, vakfın ödül törenine katılan babası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etti.
İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İlim Yayma Ödülleri" töreninde, ödüller sahiplerine verildi. AA'nın aktardığına göre törende, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.
"İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü"nün sahibi Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar oldu. Ödülü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.
"Sosyal Bilimler Ödülü", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a; "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü", Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Gülçin’e verildi.
"Büyük Ödül"ün sahibini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Büyük Ödül’ü meme kanseri erken teşhisiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Akduman aldı.