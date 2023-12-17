Bilal Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye! İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "İlim Yayma Ödülleri" töreninde, ödüller sahiplerine verildi. AA'nın aktardığına göre törende, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.