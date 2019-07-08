Bilal Erdoğan Okçular Vakfı iddialarına net yanıt: İftira atıldığını biliyoruz

Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz."