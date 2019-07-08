Bilal Erdoğan Okçular Vakfı iddialarına net yanıt: İftira atıldığını biliyoruz
OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, "Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan önyargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz."
"Öncülük ettiğimizi söylemeliyiz"
"Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur" diye konuştu.
Doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz"
Bilal Erdoğan, "Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan önyargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi.
"Madalya sayımız 5 kat büyüdüyse bizim katkımız oldu"
Erdoğan, "Okçular Vakfı kurulduğundan buyana Türkiye'de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak" ifadelerini kullandı.