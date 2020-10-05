Bikinisiyle tekne halini paylaşan Sıla Gençoğlu'na beğeniler yağmur gibi aktı
Hazer Amani ile mutlu bir evliliği olan Sıla Gençoğlu, bikinili paylaşımıyla ortalığı salladı. Instagram paylaşımına beğeni yağdı.
Ünlü şeflerden Hazer Amani ile mutlu birlikteliğini senenin başında evlilikle taçlandıran Sıla Gençoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Zaman zaman yalnız zaman zaman eşi Amani ile paylaşım yapan Sıla, son günlerde ise arkadaşlarıyla tatilde.
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Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla Gençoğlu, arkadaşlarıyla keyifli anlar geçiriyor. Sıla, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sıla Gençoğlu'nun tatil paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.
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Başarılı şarkıcının seksi pozuna eşi Hazer Amani de kayıtsız kalamadı ve ateş emojileriyle yorum yaptı.
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Gonca Vuslateri, Şükran Ovalı gibi ünlü isimler de Sıla Gençoğlu'nun fotoğrafına övgüler yağdırdı.
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