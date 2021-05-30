Bikinili pozlarıyla nefesleri kesti! Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Züleyha'sı Hilal Altınbilek tatil sezonunu açtı
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan genç oyuncu Hilal Altınbilek bikinili pozlarıyla nefes kesti.
İlk bölümü 13 Eylül 2018 yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandıran 30 yaşındaki Hilal Altınbilek, tatil sezonunu bu yıl Bodrum’da açtı.
Altınbilek, önceki gün Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, fiziğiyle görenleri büyüledi.
Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.
Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yaptığı deniz keyfi sonrası iskeledeki şezlonglara uzanıp güneşlenen oyuncu, meraklı bakışların odak noktası oldu.