Bikinili pozları sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki Türkiye'den ayrılıyor
18 yaşında adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Aleyna Tilki, üniversite için Türkiye'de istediği yerde okuyamayınca Amerika'ya taşınma kararı aldı.
Daha lise öğrencisiyken şarkıları milyonlarca kişi tarafından ezbere bilinen ve adını paylaştığı pozlarla magazin gündeminden düşürmeyen Aleyna Tilki'den sevenlerini üzen bir karar geldi.
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Üniversite sınavının tercihlerinden umduğunu bulamayan Aleyna Tilki, hedeflediği okulların hiçbirisine yerleşemedi. Bunun üzerine geleceği hakkında önemli bir karar veren Tilki, önümüzdeki ayın sonunda ABD'ye gitme kararı aldı.
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8 ay yok: Posta'nın haberine göre genç şarkıcının yakın çevresine ''Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'' dediği öne sürüldü.
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Peki Aleyna Tilki kimdir?: Genç şarkıcı, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi.
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