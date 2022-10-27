Bikinili pozları olay olmuştu! Simge Sağın gotik tarzıyla sosyal medyayı salladı! "Sensin hatun sensin"

Ayrıca başarılı şarkıcı yeni parçası 'Ne Güzel' ile YouTube’da trendler listesine girmeyi kısa sürede başarmış fakat, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etmişti. Simge yaptığı açıklamada ise “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yapmayı da ihmal etmemişti.