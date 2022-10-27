Bikinili pozları olay olmuştu! Simge Sağın gotik tarzıyla sosyal medyayı salladı! "Sensin hatun sensin"
Geçtiğimiz günlerde yağmurun altında denize giren ve bu anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı Simge Sağın düzgün fiziğiyle sosyal medyayı sallamayı başarmıştı. 41 yaşındaki şarkıcı önceki akşam Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Son dönemde iddialı ve cesur sahne kostümleriyle dikkat çeken ünlü isim bu kez simsiyah kıyafeti, gotik tarzıyla prenseslere benzetildi
41 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın, tercih ettiği sahne kostümleri ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Sağın sahneye Cengiz Aktürk imzalı simsiyah bir kıyafetle çıktı.
Güzel sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla hayranlarının büyük bir beğenisini kazanan Simge Sağın, konserlerde tercih ettiği kostümleriyle gündeme gelirken sahnede çekilen pozlarını aktif olarak kullandığı Instagram hesabından da paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Geçtiğimiz ay yeni şarkısı 'Ne güzel' klibindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen güzel şarkıcı bu kez koyu makyajı ve cesur duruşuyla gotik tarzıyla aksiyon filmlerindeki alternatif prenseslere benzetilirken sosyal medya kullanıcıları sahne fotoğraflarının altına, "Sensin hatun sensin", "Muhteşem güzellik", "Popçular Kraliçesi" gibi yorumlarda bulundular.
Ayrıca başarılı şarkıcı yeni parçası 'Ne Güzel' ile YouTube’da trendler listesine girmeyi kısa sürede başarmış fakat, klibe bir süre erişilememesi ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima etmişti. Simge yaptığı açıklamada ise “Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yapmayı da ihmal etmemişti.