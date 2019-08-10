Bikinili pozları mest eden Yıldız Tilbe'nin cesur sahne kıyafeti 'yok artık' dedirtti
Önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Yıldız Tilbe, seyircileri danslarıyla coşturmasının yanı sıra giydiği cesur kıyafetle görenlerin ağzını açık bıraktı.
53 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe, son günlerde kıyafetleriyle ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz günlerde yaptığı bikinili paylaşımlarla adından söz ettiren Tilbe, bu sefer de sahne kıyafetiyle çok konuşuldu.
9 Ağustos akşamı Harbiye'de sahne alan Yıldız Tilbe, konsere gelen hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Bilindik ilginç danslarıyla sahnede kendinden geçen Tilbe, yırtık kot şortu ve papyon şeklindeki askılı bluzuyla da dikkat çekmeyi başardı.
Yıldız Tilbe'nin giydiği kıyafet, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin kıyafeti için, 'Hediye paketi olmuş', 'Başkası giyse yakışmaz' gibi yorumlar yaptı.
Bikinili pozları olay olmuştu: Son olarak ise Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni toplamış ve 53 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.