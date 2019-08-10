Bikinili pozları mest eden Yıldız Tilbe'nin cesur sahne kıyafeti 'yok artık' dedirtti

53 yaşındaki şarkıcı Yıldız Tilbe, son günlerde kıyafetleriyle ve paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz günlerde yaptığı bikinili paylaşımlarla adından söz ettiren Tilbe, bu sefer de sahne kıyafetiyle çok konuşuldu.