Bikinili poz paylaştı Serenay Aktaş'ın son hali korkuttu!

Bikinili pozunu paylaşan Aktaş'a kısa sürede yorum yağdı. Fiziğin çok güzel yorumlarının yanı sıra birçok takipçisi Serenay'ı çok zayız buldu. Ne oldu sana neden bu kadar zayıfladın diye soran takipçilerine göre Serenay Aktaş'ın son hali korkuttu.