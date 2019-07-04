Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena

Boyu, fiziği, kaşı, gözü her detayıyla çok beğenilen Deren Talu, yine hayranlarını mest etti. Annesi Defne Samyeli'ne benzerliğiyle dikkat çeken Deren Talu doğal havasıyla çekildiği bu fotoğrafa saniyeler içerisinde çok sayıda beğeni aldı.