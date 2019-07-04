Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena

Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, derin dekoltesiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "En az anneniz kadar güzelsiniz." yorumunu yaptı.

Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena - Sayfa 1

Güzel oyuncu, sunucu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden dünyaya gelen 22 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.

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Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena - Sayfa 2

Deren Talu bu kez paylaştığı fotoğrafta derin bir dekolte verdi. Mavi renginde büstiyer tercih eden Deren Talu, fiziğiyle hayranlarını kendisine hayran bıraktı. 

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Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena - Sayfa 3

Boyu, fiziği, kaşı, gözü her detayıyla çok beğenilen Deren Talu, yine hayranlarını mest etti. Annesi Defne Samyeli'ne benzerliğiyle dikkat çeken Deren Talu doğal havasıyla çekildiği bu fotoğrafa saniyeler içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

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Bikinili paylaşımı olay olmuştu! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun dekoltesi fena - Sayfa 4

Bilindiği gibi Deren Talu'nun adı geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile anılmıştı. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nda boşanma nedeni olarak Deren Talu gösterilmişti.

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