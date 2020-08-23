Bikinili Hande Ataizi gündeme oturdu! Sevgilisiyle gergin dakikaları çekildi

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile uzun süredir Bodrum'da tatil yapıyor ve denizin, güneşin tadını çıkarıyor. Fakat dün Ataizi ve Aydoğdu'nun gergin anları kameralara yansıdı, çift tattılırken yakanlandı.