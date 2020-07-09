Bikinili haliyle fırtınalar estiren Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

En son FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde Tolga Sarıtaş ile beraber rol alan Cansu Dere'nin ekranlara dönüşü kısa sürmüş, dizi istediği reytingi kanala veremeyince fişi çekilmiş. Yalnızca 6 bölüm süren bir maceranın ardından Cansu Dere, yeniden ekranlara geri dönecek.