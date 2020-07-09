Bikinili haliyle fırtınalar estiren Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!
Son dizisiyle hayal kırıklığına uğrayan Cansu Dere yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor, yeni dizi projesi belli oldu.
En son FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde Tolga Sarıtaş ile beraber rol alan Cansu Dere'nin ekranlara dönüşü kısa sürmüş, dizi istediği reytingi kanala veremeyince fişi çekilmiş. Yalnızca 6 bölüm süren bir maceranın ardından Cansu Dere, yeniden ekranlara geri dönecek.
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Güzel oyuncu usta yapımcı Fatih Aksoy'un yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek yerli Doctor Foster dizisine "Evet" dedi. Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak.
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Öte yandan Cansu Dere sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.
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Geçmiş zamandaki Bali tatilinden bir fotoğraf paylaşarak Instagram akımına akım uyduran Cansu Dere, sosyal medya kullanıcılarından beğenileri kaptı.
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