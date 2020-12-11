Bikinili fotoğrafı başına dert açtı! Putin'in ordusundan kovuldu
RUSYA ulusal muhafızlarından ve aynı zamanda güzellik kraliçesi olan kadın, kıskanç meslektaşları yüzünden Putin’in kişisel ordusundan kovulduğunu iddia etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 yıl önce talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde görev yapan kadın polisler arasında yapılan seçmelerde en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova olmuştu.
32 yaşında ve bir çocuk annesi olan Anna Khramtsova, geçtiğimiz yıl güzel yarışmasında birinci olması ülkesinde ve dünyada büyük ses getirmişti.
Eli silahlı güzellik kraliçesi kıskançlık nedeniyle kovulduğunu iddia etti. Kovulmasının sebebinin ise bikinili fotoğrafları olduğu iddia edildi.
Teşkilattaki cinsiyetçiliğin kurbanı olduğunu söyleyen Khramtsova, Rus hükümetinin askeri gücü içinde özellikle kadınların kıskançlıkla karşılaştığını söyledi.