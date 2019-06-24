Bihter Ziyagil TT oldu Aşkı Memnu'nun efsane karakterinin 9. ölüm yıl dönümü
Kanal D ekranlarını bir dönem kasıp kavuran Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 9. yıl dönümünde Twitter'da TT oldu.
Ünlü oyuncu Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil karakteri, dizinin finalinde acı bir şekilde ölmüştü. Bu ölüm, dizinin sevenlerini öylesine üzmüş ki Bihter Ziyagil karakterinin vefatı ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı. 24 Haziran 2010'da final yapan dizideki Bihter Ziyagil karakteri, bugün Twitter'da TT oldu. Sevenleri başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi. İşte Twitter'da dönen paylaşımlardan bazıları...
"Mezarının başında bile seni seviyorum diyemeyen bir adam için öldün Bihter’im… Mücadelen, verdiğin savaş tam sana yakışır biçimdeydi ama hak etmedi, hak etmediler orası ayrı..."
Aşk için gururunu, onurunu hiçe alan kızların devrik lideri oldun. Cesaretini, gözü karalığını, umutsuzluğunu, çaresizliğini, aşk için yaptıklarını hepimiz içimizin en derinliklerinde hissettik. Ölümünün dokuzuncu yılında ruhun bir kez daha şad olsun kraliçem.
"Korkak bir erkeği böyle bitirmiştin… Saygı ve özlemle."