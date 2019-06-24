Bihter Ziyagil TT oldu Aşkı Memnu'nun efsane karakterinin 9. ölüm yıl dönümü

Aşk için gururunu, onurunu hiçe alan kızların devrik lideri oldun. Cesaretini, gözü karalığını, umutsuzluğunu, çaresizliğini, aşk için yaptıklarını hepimiz içimizin en derinliklerinde hissettik. Ölümünün dokuzuncu yılında ruhun bir kez daha şad olsun kraliçem.