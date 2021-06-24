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Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

Bihter Ziyagil #bihterziyagil hashtag'iyle her sene olduğu gibi bu senede TT listesinde 1.sırada...

Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

Bihter Ziyagil olarak diziye giren ve vefat ettiğinde mezar taşında Bihter Yöreoğlu yazan unutulmaz karaktere ünlü oyuncu Beren Saat, hayat verdi. Bihter Yöreoğlu'nun ölüm yıl dönümünde karakterin unutulmaz replikleri paylaşılıyor. 

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Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

Replikleri ile unutulmayan Bihter Ziyagil karakteri ölüm yıl dönümünün 11. yılında ise sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

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Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

İşte unutulmayan Bihter Ziyagil sözleri ile beraber, Twitter'da tt olan #bihterziyagil hashtag'iyle paylaşılan dizi görüntüleri ve sosyal medyadan anma paylaşımları...  ...

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Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü yine unutulmadı Twitter'da tt oldu! 11 yılın ardından Aşkı Memnu rüzgarı

"Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar... Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum; anne ben ölüyorum yardım et!"

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