Bihter Dinçel ile Barış Dinçel çiftinden kötü haber! Boşandılar...
Oyuncu Bihter Dinçel ile sahne tasarımcısı Barış Dinçel, 18 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Uzun süredir birlikte olan çiftin boşanma kararı, magazin gündeminde dikkat çekti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava, tek celsede sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre Bihter Dinçel, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak eşi Barış Dinçel’e şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, tarafların evlilik birliğini sürdürme ihtimalinin kalmadığı ve maddi konularda karşılıklı uzlaşmaya vardıkları belirtildi.
Bihter Dinçel ile Barış Dinçel’in, dava dosyasına ayrıca anlaşmalı boşanma protokolü de sunduğu öğrenildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Bihter Dinçel, avukatları ve Barış Dinçel katıldı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme kararını açıkladı ve çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti.
Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocuklarının velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca baba Barış Dinçel’in, çocuk için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi. Davanın dikkat çeken detaylarından biri de Bihter Dinçel’in soyadıyla ilgili karar oldu.