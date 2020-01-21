Bige Önal'ın eteği rüzgarda açıldı iç çamaşırsız hali sansürsüz görüntülendi!

Oyuncu Aras Bulut İymenli'nin sevgilisi Biga Önal rüzgarın azizliğine uğradı ve eteği açıldı. Süper mini elbisesinin altına iç çamaşrıı giymeyen Bige Önal'ın o halleri kayıtta olan kameralara sansürsüz takıldı. Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili'nin düğününe katılan çift yılın frikiğine imza attı. Peki kimdir frikiği ile olay olan Bige Önal, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?