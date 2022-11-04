Bige Önal'ı sevgilisi Aras Bulut yalnız bıraktı kıyafeti olay oldu! 'Kız külotlu çorapla çıkmışsın!'
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ile uzun zamandır aşk yaşayan oyuncu Bige Önal da Netflix'in gecesine katıldı. Geceye yalnız katıldığı görülen Önal'ın tarzı sosyal medyadaki takipçilerini ise ikiye böldü. Bige Önal'ı gören bazı takipçiler "Bari bot giyseydin" yorumları yapmaktan kendilerini alamadı.
Son olarak Netflix dizisi Bir Başkadır'da Hayrunnisa karakterini canlandıran Bige Önal da dijital yayın organı Netflix'in davetlisiydi. Geceye yalnız gelen güzel oyuncuya sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin eşik etmemesi dikkat çekti.
Geceye yalnız gelen Önal'in ilginç tarzı sosyal medyada gündem oldu. Bige Ünal külotlu çorap üstüne tulum giydi ve altına da stiletto tercih etti.
Güzel oyuncunun bazı hayranları bu tarzını beğenirken çoğu hayranı ise bu tarzı rüküş buldu.
Önal'ı görenler "Hiç olmamış", "Bari bot giyseydin altına", Kız külotlu çorapla çıkmışsın ya" yorumları yağdı.