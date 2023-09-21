Bıçakla saldıran eşinden kaçıp kendini odaya kilitledi! Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu
İSTANBUL Kartal'da bir şahıs, eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın kendini evin odasına kilitlerken, olayı duyan çocukları adrese geldi. Saldırgan baba ile çocukları arasında gözaltı esnasında tartışma çıktı.
Olay, Kartal Soğanlık Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde sabah saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Kadir Ç. isimli şahıs, tartıştığı eşi Zeynep Ç.'ye bıçakla saldırmaya çalıştı. Zeynep Ç., kendisini odaya kilitleyerek durumu çocuklarına bildirdi.
Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Kadir Ç. ile çocukları arasında da kavga çıktı.
Tarafları polis ekipleri ayırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşlı kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı.