Bıçak altına 13. yatışı... Murat Dalkılıç burun ameliyatı sonrası son haliyle ortaya çıktı
Murat Dalkılıç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 13. kez burun ameliyatı oldu. Ünlü şarkıcı, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Son hali sosyal medyada büyül ilgi gördü.
Murat Dalkılıç bir kez daha ameliyat masasına yattı. Daha önce birçok kez burun operasyonu geçiren ünlü şarkıcı, sağlık sorunları nedeniyle 13. kez ameliyat oldu. Operasyonun ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dalkılıç'ıj son hali sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim, dönemediğim için affedin. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullandı. Sanatçı, operasyonun başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin başladığını belirtti.
GÖZALTI VE TEST AÇIKLAMASI
Dalkılıç, ameliyat öncesinde kısa süreli bir gözaltı durumu yaşadığını, hemen ardından operasyona alındığını ve bu nedenle açıklama yapamadığını söyledi. Test sonucunun negatif çıktığını ve bu bilginin bazı gazetelerde yer aldığını da paylaştı.
13. KEZ BURUN AMELİYATI
Daha önce sağlık sorunları nedeniyle birçok kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, bu operasyonla birlikte 13. kez bıçak altına yatmış oldu. Ünlü ismin son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.