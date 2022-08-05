Bi taktik hayat kurtarır! İşte WhatsApp'ta mavi tık olmadan mesaj okuma yöntemi
Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta mavi tık özelliği, bazı durumlarda başa bela olabiliyor ancak gelen mesajı mavi tık olmadan okumak mümkün.
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın mavi tık özelliğe bazı durumlarda çok işimize yararken zaman zaman ise kullanıcılarının elini kolunu bağlıyor. Karşı taraftan gelen mesajı okumak isteyen ancak okuduğunun bilinmesini istemeyen kişiler, bu özellik sayesinde zor anlar yaşayabiliyor. Ancak bir yöntem var ki, gelen mesajı okusanız da karşı tarafın haberi olmuyor.
İşte WhatsApp'ta gelen mesajı mavi tıka düşürmeden okumanın yolları yolu.
Bildiğimiz üzere mavi tik, mesajı alan kişinin mesajı okuyup okumadığını belirtiyor. Yani size gelen bir mesajı okuduysanız, karşı taraf mesajın yanında mavi tik olarak görüyor.
Eğer karşılığında cevap vermezseniz, mesajı okumanıza rağmen cevap vermemiş olarak görünüyorsunuz.