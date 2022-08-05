Bi taktik hayat kurtarır! İşte WhatsApp'ta mavi tık olmadan mesaj okuma yöntemi

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın mavi tık özelliğe bazı durumlarda çok işimize yararken zaman zaman ise kullanıcılarının elini kolunu bağlıyor. Karşı taraftan gelen mesajı okumak isteyen ancak okuduğunun bilinmesini istemeyen kişiler, bu özellik sayesinde zor anlar yaşayabiliyor. Ancak bir yöntem var ki, gelen mesajı okusanız da karşı tarafın haberi olmuyor.