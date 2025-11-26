Bez Bebek'in makyözü her şeyi itiraf etti, yaşananları tek tek anlattı! Meğer herkes kovulmuş

Bir zamanlar popüler olan Bez Bebek dizisi özellikle küçük yaş grubu için bir vazgeçilmezdi. Geçtiğimiz günlerde dizide 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunarak magazin gündemini altını üstüne getirdi. Bu itirafın ardından birçok isimden Keskinci'ye destek gelmişti. Son olarak da Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bildiklerini tek tek anlattı. Bakın ne açıklamalarda bulundu...