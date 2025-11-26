Bez Bebek'in makyözü her şeyi itiraf etti, yaşananları tek tek anlattı! Meğer herkes kovulmuş
Bir zamanlar popüler olan Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci, dizideki eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarğıcı iddialarda bulunmuştu. Daha sonra başka isimlerden de Akın hakkında peş peşe ifşalar paylaşılmaya başlanmıştı. Şimdi ise Bez Bebek setinin makyözü Arzu Yurter sette yaşananları Söylemezsem Olmaz programına tek tek anlattı. Meğer herkes kovulmuş...
Bir zamanlar popüler olan Bez Bebek dizisi özellikle küçük yaş grubu için bir vazgeçilmezdi. Geçtiğimiz günlerde dizide 'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunarak magazin gündemini altını üstüne getirdi. Bu itirafın ardından birçok isimden Keskinci'ye destek gelmişti. Son olarak da Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bildiklerini tek tek anlattı. Bakın ne açıklamalarda bulundu...
Keskinci, Evrim Akın'ın o dönem zorbalıklarına maruz kaldığını iddia ederek sette herkesle tartıştığını ve kendisine çok kötü davrandığını ileri sürmüştü.
Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor.
Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" demişti.