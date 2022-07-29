Bez Bebek dizisinin Özge'siydi! Sinem Kasapoğlu büyüdü genç kız oldu, son haliyle kendine hayran bıraktı
Bir dönemin efsane dizisi Bez Bebek'te Özge rolünü oynamıştı! Bez Bebek dizisinin küçük oyuncusu Sinem Kasapoğlu yıllar içindeki değişimi ile herkesi şaşırttı.
2007 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve fantastik konusu ile herkesi ekran başına toplayan Bez Bebek dizisinin küçük oyuncuları artık büyüdü. Dizide Özge karakterine hayat veren Sibel Kasapoğlu yıllar içindeki değişimi ve güzelliğiyle gündem oldu. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Başarılı oyuncu kadrosu, ilginç konusu ve küçük oyuncularının değişimi ile hafızalara kazınan Bez Bebek dizisi günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.
Evrim Akın, Oya Aydoğan, Mehmet Usta ve Tan Sağtürk gibi yetenekli isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin çocuk oyuncuların değişimi ise en çok gündem olan konulardan biri.
Dizinin çocuk oyuncuları, Ege Tanman, Asena Keskinci ve Sibel Kasapoğlu günümüzde çeşitli dizilerde ve filmlerde oyunculuk kariyerlerini sürdürmeye devam ediyor.