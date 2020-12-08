Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusuydu Asena Keskinci'nin yeni dizisi belli oldu
Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu için harekete geçti. Gençlik dizisinde rol alacak.
Seneler önce Evrim Akın'ın başrolünde olduğu Bez Bebek dizisinde Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci, şimdilerde değişimiyle şaşırtıyor. Küçük yaşlarda adım attığı oyunculuğu bırakmayan Keskinci, yeni projesiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Asena Keskinci’nin yeni projesi belli oldu. Keskinci, Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platformunda yayınlanacak Bu Benim Masalım dizisinde rol alacak.
Bu Benim Masalım dizisinin başrollerini Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki paylaşacak. Dizi lisede geçen bir gençlik dizisi olacak.
Bu hafta çekimlerine başlanacak dizi Exxen platformunda dijital olarak yayımlanacak.