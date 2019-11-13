Beyzbol sopalı saldırı hayatını kararttı! Kafasının yarısı alındı
Mayıs ayında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradı. kafasının yarısı olmadan yaşıyor. Saldırgan hafif suçtan yargılanıyor.
ABD'nin New Yok şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Steven Augustine geçtiğimiz mayıs ayında uğradığı saldırıdan bu yana yaşam savaşı veriyor.
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32 yaşındaki 2 çocuk babası Agustine 28 mayısta işten evine dönerken beyzbol sopasıyla saldırıya uğramıştı.
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Talihsiz adamın paramparça olmuş kafatasının sol tarafı cerrahlar tarafından çıkarıldı.
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Agustine'nin ailesi doktorların beynini koruyabilmesi adına metal bir kafatası oluşturması için yapılacak ameliyata bağış topluyor.
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