Beyza Yurttaş'a işkence eden eski sevgili Bülent Yüksek tutuklandı! Serbest kalmıştı ama...
ANTALYA'da 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edilen 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ın sosyal medyadan attığı "ölmek istemiyorum" çağrısı ortalığı ayağa kaldırdı. Eski sevgili Bülent Yüksek önce serbest bırakıldı sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi Bülent Yüksek, 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Jandarma olayın ardından Bülent Yüksek'i gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Bülent Yüksek işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Beyza Yurttaş'ın dövüldükten sonra tanınmaz hale geldiğini gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadının yüzü gözü şiş ve kan içindeki fotoğrafları sosyal medyada bir anda yayıldı. Twitter'da 'BülentYüksekTutuklansın' etiketi TT oldu.
Beyza Yurttaş, tanınmaz hale gelen yüzü ve vücudunun kan içindeki fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından, "Ölmek istemiyorum, bana yardım edin" diye paylaştı.
Sosyal medyanın ayaklanması ve 'tutuklansın' çağrıları üzerine tekrar gözaltına alınan Bülent Yüksek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.