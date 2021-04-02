Beyza Yurttaş'a işkence eden eski sevgili Bülent Yüksek tutuklandı! Serbest kalmıştı ama...

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi Bülent Yüksek, 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. Kendine gelen 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.