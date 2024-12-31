Beyza mı Kerem mi? MasterChef'te ilk 4'e kalan son isim belli oldu! Duygusal anlar...
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MasterChef'te final heyecanı başladı. 30 Aralık Pazartesi akşamı Beyza ve Kerem, son yarı finalist olmak için mücadele etti. Ana yemek turunda bir yarışmacı kaşık alırken; gece sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte dün akşam MasterChef'te yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.
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Beyza ilk turda 19 puan aldı, Kerem ise 21 puan aldı.
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Ana yemek turu için tezgahları başında ter döken yarışmacılardan Beyza 20,5 puan alırken; Kerem ise 26 puan aldı.
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