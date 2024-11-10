Beyza Huri Aydın günler sonra geri döndü! Masterchef'e devam edecek mi?
Geçtiğimiz bölümlerde börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülen MasterChef Beyza, dün TV8 stüdyosuna geldi. Yüzünde bandajla ekrana çıkan Beyza Huri Aydın’ın yarışma için kararını açıkladı.
MasterChef Türkiye’de mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ödül oyunu için Uşak’a giden yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, talihsiz bir kaza yaşamıştı.
Börek tepsisini çeviren Beyza’nın tam o sırada yüzüne kızgın yağ döküldü. Yarışmacılar büyük panik yaşarken, ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi. Uşak’taki bir hastaneye götürülen Beyza'nın daha sonra ise İstanbul’da tedavisine devam edilmişti.
Beyza Huri Aydın’dan günler sonra ilk görüntü geldi. MasterChef Türkiye’nin dün yayınlanan bölümünde Beyza’nın olması hayranlarını sevindirdi.
Somer Şef'in devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Beyza devam edeceğini belirtti. Beyza'nın kararını açıklarken tüm yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Bazıları gözyaşlarını tutamadı.