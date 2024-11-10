Beyza Huri Aydın günler sonra geri döndü! Masterchef'e devam edecek mi?

Börek tepsisini çeviren Beyza’nın tam o sırada yüzüne kızgın yağ döküldü. Yarışmacılar büyük panik yaşarken, ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi. Uşak’taki bir hastaneye götürülen Beyza'nın daha sonra ise İstanbul’da tedavisine devam edilmişti.