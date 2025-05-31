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Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı

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Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı

Konya ile Isparta illerine sınırı bulunan Beyşehir Gölü, bu günlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor

Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı - Resim: 1

Gölde açan nilüfer çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler, öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor.

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Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı - Resim: 2

Bu doğa olayı, fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor. 

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Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı - Resim: 3

 Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan ve halk arasında "nilüfer bahçesi" olarak adlandırılan bölgeye düzenlenen turlar, son günlerde yoğun ilgi görüyor.

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Beyşehir Gölü'ndeki ''nilüfer bahçesi'' çiçek açtı - Resim: 4

Bölgeye gelen ziyaretçiler, hem göl manzarasının tadını çıkarıyor hem de nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu doğal tabloyu görüntüleme fırsatı buluyor.

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