Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma!
LÜBNAN'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çok kişi yaralandı. Göstericiler Dışişleri Bakanlığına ait binayı bastı. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, erken seçim açıklaması yaptı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek, “Hesap Günü” adı altında gösteri düzenledi. Protestocular, limanda yaşanan patlama nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere tüm yöneticilerin istifasını istedi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, erken genel seçim kanununu pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunacağını açıkladı.
Başkentteki Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen protestocular parlamento binasına yürümek istedi.
Polis, göstericilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeyi beton ve demir bariyerler ile kapatırken, bariyerleri aşmak isteyen eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.
Göstericiler ise polise taş atarak karşılık vermesi ile protestoda tansiyon yükseldi.