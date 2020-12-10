Beypiliç Boluspor Spor Başkanı takımının maçını vinç üstünden izledi
Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Beypiliç Boluspor Spor Kulübü Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinç üzerinden izledi.
Boluspor Başkanı Abdullah Abat, TFF 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Altay'ı konuk ettikleri karşılaşmada talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
Başkan Abat, ligin 13'üncü haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı tribünden takip edemediği için ilginç bir yola başvurdu.
Geçtiğimiz hafta Altay maçı sonrasında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini ancak kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmamak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Abdullah Abat,"Öncelikle hafta sonunda oynadığımız Altay maçı sonrasında rakip takımın penaltı pozisyonunda hakeme yoğun itirazlardan dolayı, saha içerisine bağırmama rağmen tribünden sesimi duyuramadım. Pandemi sürecinde, ben sağlıkçıyım, bu süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Futbolcuları soyunma odasına ve hocamızın da sarı kartı vardı onları yönlendirmek adına 1, 2 dakikalığına sahaya girmek mecburiyetinde kaldım."
"İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1, 2 tebrik oldu. Bundan dolayı Covid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor. Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk" ifadelerini kullandı.