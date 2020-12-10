Beypiliç Boluspor Spor Başkanı takımının maçını vinç üstünden izledi

"İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1, 2 tebrik oldu. Bundan dolayı Covid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor. Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk" ifadelerini kullandı.