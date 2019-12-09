Beyonce yılın konserine hazırlanıyor Parayı bakın nasıl kıracak
Forbes dergisine göre yılın en çok kazanan kadın şarkıcısı olan Beyonce, 2020'de "yılın konseri" ile tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Amerikan basınına göre Beyonce, gelecek sene vereceği Las Vegas konseriyle şehrin en yüksek kazancını elde eden kadın şarkıcı olacak.
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38 yaşındaki şarkıcı, kariyeri boyunca Las Vegas'ta pek çok konser vermesine karşın ilk defa Las Vegas Residency'de sahne alacak.
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LoveBScoot adlı internet sitesinin haberine göre; Beyonce, bu konserle “şehrin en yüksek kazancını elde eden şarkıcısı” unvanını alacak. Konserle ilgili detaylar henüz bilinmezken, konserin 2020’nin ilk yarısında verileceği düşünülüyor.
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Beyonce, daha önce Wynn Las Vegas’ta verdiği konseri, ‘I Am… Yours: An Intimate Performance’ ismiyle canlı kayıt albümüne dönüştürdü.
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