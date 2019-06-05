Beyonce Los Angeles'ta Azeri Türk tasarımcı tercih etti! Beyonce'tan Türk şıklığı

Öte yandan, Beyonce, iddialara göre Mevlana Celaleddin Rumi'nin belgeselini çekecek. Henüz kimseden resmi bir açıklama yapılmasa da magazin sitelerinde dolaşan bu haberin detayında ise ünlü şarkıcının Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon doları, belgesel için harcayacağı söyleniyor.