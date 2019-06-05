Beyonce Los Angeles'ta Azeri Türk tasarımcı tercih etti! Beyonce'tan Türk şıklığı
Beyonce, Los Angeles'ta Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'in özel tasarım ayakkabısını Lion King Art Galası'nda giydi.
Dünyaca ünlü star Beyonce, dün akşam ev sahipliği yaptığı Art Gala'da, Azeri Türk tasarımcı Rufat İsmayil tasarımı, altın rengi bir ayakkabı tercih etti. 13 Şubat'ta New York Fashion Week'te Springs Studio'da gerçekleştirdiği Afffair: ''The Butterfly Effect'' defilesini ardından 61. Grammy Ödüllerinde dünyaca yıldız Ashanti'ye yapmış olduğu kostüm ile dikkat çeken Azeri Türk modacı Rufat İsmayil, şimdi de Beyonce’ye tasarım yaptı.
Beyonce, Los Angels'ta ev sahipliğini yaptığı Lion King Art Galası’nda altın renginde, Türk boncukları ve el işçiliğiyle hazırlanan bir ayakkabı giydi. Los Angeles'ta bulunan Showroom’unda satışta olan ayakkabının fiyatının 1.250 dolar yani yaklaşık 7 bin 300 TL.
Azeri Türk modacı Rufat İsmayil'in özel tasarım ayakkabısını giyen Beyonce gecede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Öte yandan, Beyonce, iddialara göre Mevlana Celaleddin Rumi'nin belgeselini çekecek. Henüz kimseden resmi bir açıklama yapılmasa da magazin sitelerinde dolaşan bu haberin detayında ise ünlü şarkıcının Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon doları, belgesel için harcayacağı söyleniyor.