Beyonce çocuğunun adını 'Rumi' koymuştu şimdi Mevlana'nın hayatına dair film çekecek

Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Beyonce ve Jay- Z'nin ikiz bebekleri 14 Temmuz'da dünyaya geldi. Çift, ikizlerine Mevlana'nın ismi olan "Rumi" ve "Sir" adını verdi. İkilinin Mevlana'yı nasıl keşfettiği uzun süre gündemi meşgul etti. Batı medyası, çiftin bu ismi ünlü senaryo yazarı David Franzoni aracılığıyla duymuş olabileceğini belirtti...