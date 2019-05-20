Beyonce 60 milyon dolarlık bütçe ile Mevlana belgeseli çekiyor
2018 Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali'ndeki performanslarını geçtiğimiz ay Homecoming adlı bir belgeselde yayınlayan Beyonce'nin, Mevlana belgeseli çekeceği iddia edildi.
Dünyada milyonlarca hayranı bulunan ve şarkıları da aynı şekilde milyonlarca dinlenen Beyonce, iddialara göre Mevlana Celaleddin Rumi'nin belgeselini çekecek. Henüz kimseden resmi bir açıklama yapılmasa da magazin sitelerinde dolaşan bu haberin detayında ise ünlü şarkıcının Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon doları, belgesel için harcayacağı söyleniyor.
Dış basında da kısa sürede geniş bir yelpazeye yayılan haberlere göre, Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon doları belgesel için harcayacak olan Beyonce’nin çocuklarının adlarının da Mevlana’nın isimlerinden olan Rumi ve Sir olduğu biliniyor. Peki Beyonce kimdir?
Beyoncé Giselle Knowles-Carter (d. 4 Eylül 1981),Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. Houston, Teksas'ta doğup büyüyen Beyoncé, çocukken çeşitli şarkı ve dans yarışmalarında performans sergiledi.
1990'ların sonunda, R&B kız grubu Destiny's Child'ın solisti olarak ünlendi. Babası Mathew Knowles'un menajerliğini yaptığı grup, dünyada tüm zamanların en çok satan kız gruplarından biri oldu.