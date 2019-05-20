Beyonce 60 milyon dolarlık bütçe ile Mevlana belgeseli çekiyor

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan ve şarkıları da aynı şekilde milyonlarca dinlenen Beyonce, iddialara göre Mevlana Celaleddin Rumi'nin belgeselini çekecek. Henüz kimseden resmi bir açıklama yapılmasa da magazin sitelerinde dolaşan bu haberin detayında ise ünlü şarkıcının Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon doları, belgesel için harcayacağı söyleniyor.