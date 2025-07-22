Beyoğlu'nda zincirleme kaza! İETT otobüsü, çöp kamyonu... Çok sayıda yaralı var
Anadolu Ajansı
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Beyoğlu'nda 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İşte kaza yerinden görüntüler...
Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Zincirleme trafik kazasında yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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