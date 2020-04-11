Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı

SALDIRANIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı saldırgan ise polis kontrolünde hastaneye götürüldü. Saldırganın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor