Beyoğlu'nda taksi iki araca çarptıktan sonra takla attı
İSTANBUL Beyoğlu’nda ticari taksi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada taksi sürücüsü yaralanırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar ilk önce izledi daha sonra da aracın düzeltilmesi için yardım etti.
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, iki otomobile çarptıktan sonra savrulup takla atarken sürücü hafif yaralandı.
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İddiaya göre, Hüseyin Onur Dündar'ın kullandığı 34 TFM 39 plakalı taksi, Kağıthane istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce park halindeki 34 HV 3000 plakalı lüks otomobile çarptı.
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Ardından da yine park halindeki 34 TJ 3730 plakalı otomobile çarparak savruldu.
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Ardından kaldırıma da çarpan taksi takla attı.
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